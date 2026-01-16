Windows 11, bug gravissimo: il PC non si spegne

Microsoft ha confermato l’esistenza di un problema molto grave che si sta verificando su alcuni PC dopo aver installato l’ultimo aggiornamento di Windows 11: non è possibile spegnerli correttamente o far sì che entrino nella modalità di ibernazione. Può accadere con quelli fermi alla versione 23H2 del sistema operativo e sui quali è stato installato il pacchetto KB5073455 distribuito nei giorni scorsi, in occasione del Patch Tuesday.

Impossibile spegnere il PC: grave bug in Windows 11

In altre parole il computer si riavvia, nonostante il comando di arresto. La software house è a conoscenza del problema e ha già promesso di volerlo risolvere, ma avverrà solo con un futuro update. Per il momento che fare?

C’è un workaround, un rimedio temporaneo per chi ha bisogno di spegnere il PC. Consiste nel digitare il comando shutdown /s /t 0 via prompt. Ecco la procedura da seguire.

Aprire il menu Start e digitare cmd per aprire il prompt dei comandi; digitare shutdown /s /t 0 e premere Invio.

E per l’ibernazione? Niente da fare, Microsoft alza le mani e ammette che al momento non sono disponibili soluzioni alternative.

Al momento non esiste una soluzione alternativa per entrare in modalità di ibernazione. Finché il problema non sarà risolto, assicuratevi di salvare tutto il lavoro e di spegnere il dispositivo al termine delle operazioni, per evitare che si scarichi invece di entrare in ibernazione.

Vale a dire che su un laptop è necessario forzare l’arresto con il comando visto in precedenza, altrimenti non entrerà automaticamente nella modalità di risparmio energetico, finendo per scaricare in fretta la batteria.

Qual è la causa del problema? È stata individuata in Secure Launch, servizio di sicurezza basato sulla virtualizzazione introdotto con W10 e pensato per proteggere l’integrità del computer durante la fase di avvio. Per maggiori informazioni rimandiamo al supporto ufficiale (link a fondo articolo).

Fortunatamente, l’impatto del bug dovrebbe essere piuttosto contenuto. La versione 23H2 è al momento supportata solo nelle edizioni Enterprise e IoT. Si tratta comunque dell’ennesimo disastro combinato dalla software house con la gestione degli aggiornamenti di W11, che ad oggi rimane il più grande tallone d’Achille del sistema operativo.