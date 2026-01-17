Windows 11 KB5074109: numerosi problemi con l'update

Puntuali come un orologio svizzero sono arrivate diverse segnalazioni di bug introdotti con l’aggiornamento cumulativo KB5074109 di Windows 11 25H2 e 24H2 rilasciato da Microsoft il 13 gennaio. Oltre allo schermo nero dovuto probabilmente ad incompatibilità con i driver delle GPU ci sono problemi con la versione classica di Outlook. Quest’ultimo bug è stato confermato dall’azienda di Redmond.

Il 2026 inizia come il 2025

KB5074109 è il primo aggiornamento di Windows 11 25H2/24H2. A distanza di pochi giorni dalla distribuzione sono già parecchi i bug segnalati dagli utenti. Il più fastidioso è quello che causa la visualizzazione di uno schermo nero dopo aver installato l’update. Quasi certamente è dovuto all’incompatibilità con i driver delle GPU NVIDIA e AMD. Dovrebbe essere risolto aggiornando i driver.

Microsoft non ha ancora confermato il bug, come fatto per quello che riguarda la versione classica di Outlook. Se l’utente usa account POP, il processo outlook.exe rimane in esecuzione anche dopo la chiusura dell’applicazione. Se l’utente cerca di avviare il software verrà mostrato che è già in esecuzione. In attesa di un fix è possibile “killare” il processo nel Task Manager (Gestione attività) o rimuovere l’aggiornamento.

Un altro bug (confermato da Microsoft) riguarda Azure Virtual Desktop e Microsoft 365. Non è possibile effettuare il login con RDP (Remote Desktop Protocol) usando Windows App su alcuni client Windows. La soluzione temporanea è usare il client Remote Desktop o il client web Windows App.