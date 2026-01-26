 È disponibile un nuovo update d'emergenza per Windows 11
Microsoft ha rilasciato KB5078127, secondo update d'emergenza per Windows 11: risolve i bug critici di Outlook e dei servizi cloud.
Informatica Sistemi operativi
Il 2026 è iniziato nel peggiore dei modi per Windows 11, a causa del disastro (l’ennesimo) combinato con il rilascio degli aggiornamenti. Sono tanti, troppi i bug emersi in seguito al Patch Tuesday di gennaio, talvolta abbastanza gravi da mettere fuori uso il computer: impossibilità di spegnere il PC, malfunzionamenti con Outlook classico e altri ancora. Oggi si segnala l’arrivo di un secondo update d’emergenza, il pacchetto KB5078127.

KB5078127 per Windows 11, update d’emergenza

Segue quello distribuito la scorsa settimana. È possibile scaricarlo attraverso l’utility Windows Update semplicemente controllandone la disponibilità oppure installarlo manualmente con il download dei file .msu presenti sul portale Update Catalog. Almeno in teoria, dovrebbe risolvere i problemi segnalati dagli utenti, rendendo di nuovo il sistema operativo stabile.

Si tratta di un aggiornamento out-of-band ovvero rilasciato al di fuori del ciclo previsto da Microsoft, proprio per intervenire con tempestività su una situazione per molti diventata critica. Più precisamente, stando ai dettagli pubblicati dalla software house, le patch incluse correggono i malfunzionamenti di Outlook e quelli che provocano crash o la comparsa di messaggi di errore provando ad aprire file salvati su servizi cloud come OneDrive e Dropbox.

In alcune configurazioni di Outlook che archiviano file PST su OneDrive, Outlook potrebbe non rispondere e non riaprirsi a meno che il processo non venga terminato in Gestione attività o il sistema non venga riavviato. Inoltre, le email inviate potrebbero non essere visualizzate nella cartella Posta inviata e le email scaricate in precedenza potrebbero essere scaricate nuovamente.

La gestione degli update è da sempre il vero tallone d’Achille di Windows 11 e le cose non sembrano purtroppo destinate a migliorare. Ricordiamo che a breve arriverà anche la versione 26H1 del sistema operativo, destinata in esclusiva ai PC con processore Qualcomm Snapdragon X2. Dover curare un’altra release potrebbe rendere ancora più caotica la situazione.

Fonte: Microsoft

Pubblicato il 26 gen 2026

Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
26 gen 2026
