Windows 11: bug in aumento con l'update KB5074109

Il 2026 è iniziato nel peggiore dei modi per Microsoft. L’aggiornamento KB5074109 di Windows 11 25H2/24H2 ha introdotto diversi bug, tre dei quali confermati dalla stessa azienda di Redmond. Purtroppo l’elenco è diventato più lungo. Sono stati segnalati problemi con la funzionalità di sospensione, la console Citrix Director e il software BforArtists (fork di Blender).

I problemi segnalati nel weekend sono almeno cinque: schermo nero per incompatibilità dei driver delle GPU AMD e NVIDIA, disattivazione della personalizzazione in Esplora file tramite desktop.ini , processo di Outlook Classic sempre in esecuzione, connessione remota non possibile con Azure Virtual Desktop e Microsoft 365, impossibilità a spegnere il computer. Microsoft ha confermato gli ultimi tre bug e rilasciato le patch per gli ultimi due.

Diversi utenti hanno ora segnalato problemi con la funzionalità Sospendi (Sleep). Viene utilizzata per mantenere la sessione corrente in memoria e ridurre i consumi spegnendo schermo e ventole. Dopo l’installazione dell’aggiornamento di gennaio non funziona più. Si spegne solo lo schermo e l’unico modo per riavviare il PC è tenere premuto il pulsante di accensione finché non si spegne.

Il secondo bug impedisce di usare la funzionalità di shadowing di Citrix Director. In pratica non è possibile effettuare l’assistenza remota alle macchine virtuali. Come soluzione temporanea, gli utenti possono utilizzare la funzionalità HDX Screen Sharing di Director e Citrix Virtual Apps and Desktops.

È stato infine segnalato un bug che non permette di usare la modalità Viewport Shading del software BforArtists. Anche in questo caso potrebbe esserci un’incompatibilità con i driver grafici. Al momento, l’unica soluzione è disinstallare l’aggiornamento.