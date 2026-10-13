Windows 11 a 12,25 € e Office 2024 a 19,99 €: cosa sapere prima del 13 ottobre 2026

Ottobre è un mese importante per gli utenti Windows. Il 13 ottobre 2026 le edizioni Home e Pro di Windows 11 versione 24H2 raggiungeranno la fine dell’assistenza, mentre terminerà anche il supporto di Office 2021. Entrambi i prodotti continueranno a funzionare, ma non riceveranno più aggiornamenti di sicurezza e correzioni di bug regolari: è quindi un buon momento per rivedere la propria configurazione software.

Per chi valuta un aggiornamento, Windows 11 Pro offre funzionalità come la crittografia delle unità BitLocker, Desktop remoto, Hyper-V e Windows Sandbox. Prima di procedere, conviene verificare la compatibilità hardware del PC ed eseguire il backup dei file importanti. La chiave di Windows 11 Pro è attualmente disponibile su Godeal24 a 12,25 €.

Anche chi usa Office può organizzarsi in anticipo, in vista della fine del supporto di Office 2021. Office 2024 Pro Plus per 1 PC costa 22,99 €, mentre per configurare più computer è disponibile la licenza per 5 PC a 99,95 €, che porta il costo a 19,99 € per PC. Office 2024 Pro Plus include le applicazioni di produttività più note, come Word, Excel e PowerPoint.

Per chi preferisce una soluzione basata su account, è disponibile anche l’account Office 365 Pro Plus per 5 dispositivi, valido un anno, a 35,99 €. Poiché i modelli di licenza sono diversi, prima dell’acquisto è bene leggere con attenzione le condizioni del prodotto.

Con entrambe le scadenze fissate al 13 ottobre, verificare la versione di Windows in uso, valutare le opzioni di licenza di Office e pianificare per tempo gli aggiornamenti necessari può aiutare a mantenere il PC più sicuro e aggiornato.

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