Windows 11: abbonamento Xbox gestibile dalle impostazioni

Nel corso degli ultimi giorni Microsoft ha rilasciato la Preview Buil 25193 di Windows 11 per iscritti al programma Insider. L’aggiornamento porta in dote diverse e interessanti novità, tra cui spicca pure la possibilità di gestire gli abbonamenti Xbox direttamente dalle impostazioni del sistema operativo.

Per prendere visione dello stato del proprio abbonamento Xbox da Windows 11 è quindi sufficiente aprire la sezione “Impostazioni” del sistema operativo, accedere a quella denominata “Account” e poi a quella etichettata “Il tuo account Microsoft”, come visibile nello screenshot annesso di seguito.

Riportiamo di seguito, in forma tradotta, quanto dichiarato da Amanda Langowski e Brandon LeBlanc di Microsoft al riguardo.

Con questa build, stiamo introducendo una nuova esperienza di gestione degli abbonamenti Xbox all’interno dell’app Impostazioni di Windows 11. Se sei un membro di Xbox Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Xbox Game Pass per Console o Xbox Live Gold, ora sarai in grado di vedere i dettagli del tuo abbonamento tramite Impostazioni > Account. Inoltre, sarai anche in grado di gestire e aggiornare il tuo abbonamento, riscattare i token della carta regalo ed essere aggiornato su qualsiasi azione necessaria per continuare i tuoi abbonamenti senza interruzioni.