Windows 11: aggiornamento negato ai vecchi Surface

Microsoft ha pubblicato i requisiti hardware minimi per l'installazione di Windows 11, ai basi ai quali il tool Controllo integrità PC verifica la compatibilità del dispositivo. L'azienda di Redmond ha ora comunicato l'elenco dei Surface che riceveranno l'aggiornamento.

Windows 11 solo su 13 Surface

Microsoft ha annunciato il primo modello nel mese di ottobre 2012 (Surface con Windows RT), mentre il più recente ad aprile 2021 (Surface Laptop 4). Il numero totale è 25, escludendo il Surface Duo con sistema operativo Android. Dopo una specifica richiesta di PCWorld, l'azienda di Redmond ha fornito l'elenco dei modelli compatibili con Windows 11:

Surface Book 3 (Maggio 2020)

Surface Book 2 (Novembre 2017, solo versioni con Intel Core i5-8350U o Core i7-8650U)

Surface Go 2 (Maggio 2020)

Surface Laptop 4 13.5″ (Aprile 2021)

Surface Laptop 4 15″ (Aprile 2021)

Surface Laptop 3 13.5” (Ottobre 2019)

Surface Laptop 3 15” (Ottobre 2019)

Surface Laptop 2 (Ottobre 2018)

Surface Laptop Go (Ottobre 2020)

Surface Pro 7+ (Febbraio 2021)

Surface Pro 7 (Ottobre 2019)

Surface Pro 6 (Ottobre 2018)

Surface Pro X (Novembre 2019)

Quindi si tratta di 13 modelli su 25 (circa il 50%). Mancano i primi cinque Surface Pro, i Surface Go, i due Surface Studio e i due Surface Hub. Microsoft ha dichiarato che solo questi modelli soddisfano i requisiti hardware minimi per l'installazione delle build preliminari che saranno disponibili tramite Windows Insider. PCWorld ha verificato che il Surface Pro 3 non è compatibile con il nuovo sistema operativo.