Surface Laptop 4 ufficiale: specifiche, immagini e prezzi

Dopo le numerose indiscrezioni delle ultime settimane, Microsoft ha finalmente annunciato l’atteso Surface Laptop 4. Come previsto, l’azienda di Redmond offre ora processori AMD anche per la versione da 13,5 pollici, ma sono stati scelti modelli di precedente generazione. Le corrispondenti versioni Intel integrano invece le recenti CPU Tiger Lake. In Italia sarà disponibile dal 27 aprile.

Surface Laptop 4: specifiche e prezzi

Il design è rimasto invariato rispetto al Surface Laptop 3. Il telaio è in alluminio, mentre il poggiapolsi è in metallo o Alcantara. Gli utenti possono scegliere configurazioni con schermo touch PixelSense da 13,5 pollici (2256×1504 pixel) e 15 pollici (2496×1664 pixel), processori quad core Intel Core i5-1135G7 o Core i7-1185G7 e AMD Ryzen 5 4680U Surface Edition (sei core) o Ryzen 7 4980U Surface Edition (8 core).

La dotazione hardware comprende inoltre 8/16/32 GB di RAM DDR4 LPDDR4x, SSD da 256/512 GB e 1 TB (rimovibile da personale qualificato), porte USB Type-C e Type-A, jack audio da 3,5 millimetri, webcam HD a 720 compatibile con Windows Hello, altoparlanti stereo con Dolby Atmos, connettività WiFi 802.11ax e Bluetooth 5.0, tastiera retroilluminata e porta Surface Connect per la ricarica della batteria da 47,4 mAh.

Il sistema operativo è Windows 10 Home 20H2. Negli Stati Uniti sono disponibili quattro colori: Platinum, Sandstone, Matte Black e il nuovo Ice Blue. In Italia ci sono solo due opzioni: Platino e Nero con poggiapolsi in Alcantara solo per il modello da 13,5 pollici con colorazione Platino. Queste sono le configurazioni (schermo, CPU, RAM e SSD) previste nel nostro paese e i prezzi corrispondenti: