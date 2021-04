L’arrivo del nuovo Surface Laptop 4 è ormai una certezza: dopo numerosi rumor e indiscrezioni oggi è Microsoft a confermarlo, anche se con tutta probabilità per errore. Sul sito ufficiale sono comparsi riferimenti diretti ai firmware delle versioni del dispositivo con processori Intel e AMD. La testimonianza nell’immagine allegata più avanti nell’articolo.

Manca solo l’annuncio ufficiale: Surface Laptop 4 con CPU Intel e AMD

La presentazione potrebbe avvenire già entro la fine di aprile, secondo i ben informati nella terza o quarta settimana del mese, con un evento virtuale organizzato dal gruppo di Redmond. Nell’occasione sono attese anche le nuove cuffie Surface Headphones 2.

La versione con CPU fornita da Intel dovrebbe essere basata sulle unità Core i5-1145G7 e i7-1185G7 con architettura Tiger Lake e componente grafica Xe. Un benchmark ha portato alla luce una variante con Core i5-1135G7. Quella con hardware AMD sembra invece destinata a portare con sé i processori Ryzen 5 4680U e Ryzen 7 4980U con architettura Zen 2 e proposti nell’inedita Surface Edition, affiancati da una GPU della linea RX Vega.

Per tutte le incarnazioni di Surface Laptop 4 è previsto un quantitativo di RAM a scelta tra 8 e 16 GB, mentre le SSD (di tipo PCIe NVMe) dovrebbero essere da 128, 256 e 512 GB. A completare la scheda delle specifiche tecniche il display PixelSense da 13,5 pollici con risoluzione 2256×1504 pixel. Non resta che attendere qualche settimana per conoscere ogni dettagli del dispositivo il cui arrivo è ormai cosa certa.