Surface Laptop 4: specifiche, prezzi e disponibilità

Dopo mesi di indiscrezioni sembra finalmente arrivato il momento del nuovo Surface Laptop 4. Microsoft ha recentemente confermato la presenza di processori Intel e AMD, mentre il noto leaker Roland Quandt ha ora svelato le specifiche complete dei due modelli, i prezzi in euro e la data di lancio sul mercato.

Surface Laptop: specifiche e prezzi

Come detto più volte, il nuovo Surface Laptop 4 conserverà il design dell’attuale Surface Laptop 3, quindi non si prevedono sostanziali novità estetiche. Invariata anche la dimensione dello schermo touch PixelSense: 13,5 pollici (2256×1504 pixel) e 15 pollici (2496×1664 pixel).

L’aggiornamento hardware riguarderà invece i processori. Microsoft ha scelto le CPU Intel Core i5-1145G7 e i7-1185G7, insieme alle CPU AMD Ryzen 5 4680U e Ryzen 7 4980U. Per la prima volta saranno quindi disponibili chip AMD anche per il modello da 13,5 pollici. Stranamente l’azienda di Redmond non utilizzerà i più recenti Ryzen 5000 basati sull’architettura Zen 3.

La dotazione hardware comprenderà inoltre 8/16/32 GB di RAM (32 GB solo per la versione Intel), SSD da 128/256/512 GB e 1 TB (solo Intel), porte USB Type-C, USB Type-A e Surface Connect, jack audio da 3,5 millimetri, connettività WiFi 802.11ax e Bluetooth 5.0. Questi dovrebbero essere i prezzi in Europa (possono variare in base alle tassazioni in vigore nei vari paesi):

13,5 pollici, Intel Core i5, RAM 8 GB, SSD 512 GB: 1.499 euro

13,5 pollici, Intel Core i5, RAM 16 GB, SSD 512 GB: 1.699 euro

13,5 pollici, Intel Core i7, RAM 16 GB, SSD 512 GB: 1.899 euro

13,5 pollici, AMD Ryzen 5, RAM 8 GB, SSD 256 GB: 1.149 euro

13,5 pollici, AMD Ryzen 5, RAM 16 GB, SSD 256 GB: 1.399 euro

15 pollici, Intel Core i7, RAM 16 GB, SSD 512 GB: 1.999 euro

15 pollici, Intel Core i7, RAM 32 GB, SSD 1 TB: 2.699 Euro

15 pollici, AMD Ryzen 7, RAM 8 GB, SSD 256 GB: 1.499 Euro

15 pollici, AMD Ryzen 7, RAM 8 GB, SSD 512 GB: 1.699 Euro

15 pollici, AMD Ryzen 7, RAM 16 GB, SSD 512 GB: 1.899 Euro

L’arrivo sul mercato è previsto il 27 aprile. Non è noto se Microsoft organizzerà un evento o rilascerà solo un comunicato stampa.