Windows 11, in arrivo l'attivazione vocale "Ehi Copilot!"

Microsoft riporta in vita una funzione che farà tornare in mente i vecchi tempi di Windows 10 e Windows Phone. Chi ha apprezzato il comando vocale di Cortana si sentirà a casa con l’ultima novità di Windows 11. D’ora in poi, per chiamare Copilot non servirà più navigare tra menu o scorciatoie da tastiera. Basta la voce: un semplice “Hei, Copilot!” e l’assistente si attiva.

Microsoft inizia a testare “Ehi, Copilot!” su Windows 11

Questo nuovo comando rende più facile iniziare a usare la modalità vocale di Copilot senza dover toccare il dispositivo o premere tasti. A marzo, Microsoft aveva aggiornato l’app Copilot per permettere di avviare l’assistente vocale tenendo premuto Alt + Space, ma ora si può fare anche con la voce.

Naturalmente, non a tutti piacerà l’idea che Windows sia sempre in ascolto di una frase di attivazione. Per questo motivo, Microsoft ha reso questa esperienza discrezionale. Di default, il comando vocale di attivazione di Copilot è disattivato e può essere attivato nelle impostazioni dell’app.

Come attivare il comando vocale “Hei, Copilot”

Ecco come fare per attivare il comando vocale:

Aprire Copilot e toccare l’avatar nell’angolo in basso a sinistra;

Toccare Impostazioni e scorrere fino alla sezione Modalità vocale;

Attivare l’opzione “Ascolta ‘Hei, Copilot’ per iniziare una conversazione”.

Microsoft sottolinea che Windows 11 utilizza l’elaborazione in locale (sul dispositivo) per rilevare la frase di attivazione e non invia alcuna registrazione vocale al cloud quando “Hei Copilot” è abilitato. Quando si attiva la modalità vocale, si sentirà un suono o un saluto da Copilot, con l’interfaccia della modalità vocale che appare nella parte inferiore dello schermo. Si può uscire dalla modalità vocale di Copilot premendo X o rimanendo in silenzio per alcuni secondi.

Disponibilità graduale

Il comando vocale per Copilot arriverà agli Insider di tutti i canali nella versione 1.25051.10.0 e successive. Il roll out sarà graduale, il che significa che non sarà subito disponibile per tutti.