Windows 11, le Azioni AI arrivano in Esplora File

Microsoft ha un piano chiaro: integrare l’AI ovunque nei suoi prodotti. Edge farà da apripista dal mese prossimo, ma l’obiettivo è più ambizioso: Windows 11 completamente ripensato con l’intelligenza artificiale al centro. Usare il computer diventerà davvero un gioco da ragazzi, soprattutto per i meno esperti.

Le Azioni AI sbarcano su Esplora File di Windows 11

Microsoft ha introdotto una nuova funzionalità in Windows 11 chiamata “Azioni AI“. Il nome dice già tutto. Sono scorciatoie intelligenti, suggerite automaticamente dall’intelligenza artificiale, che compaiono quando si fa clic con il tasto destro su un file (cioè nel classico menu contestuale di Esplora File).

Queste azioni vengono adattate al tipo di file selezionato. Ad esempio, se si fa clic su un testo, si potrebbe vedere l’opzione per riassumere, tradurre o scrivere una bozza di email. Se si seleziona un’immagine, l’AI potrebbe proporre di descriverla, riconoscerne il contenuto o crearne una versione alternativa. In pratica, il sistema riconosce che tipo di contenuto si sta visualizzando e offre azioni pertinenti che normalmente richiederebbero più tempo o software specifici. Tutto questo senza aprire programmi esterni, ma direttamente da Windows.

Per quanto riguarda Bing, sarà possibile eseguire una ricerca visiva, sfocare lo sfondo di un’immagine con l’applicazione Foto, eliminare gli oggetti in un’immagine con l’applicazione Foto, e rimuovere lo sfondo con Paint.

Altre funzioni per gli abbonati di Copilot

Ma Microsoft non si accontenta, vuole integrare le azioni AI anche per i file di Office. L’idea è quella di poter generare elenchi da un file, o anche di riassumere i documenti in OnePoint o SharePoint. Queste opzioni sono destinate ai clienti di Microsoft 365 che hanno sottoscritto una licenza Copilot.

Per il momento non sono stati forniti dettagli su come disattivare queste funzioni nel menu contestuale di Esplora File. Va notato che le Azioni AI sono accompagnate da altre piccole innovazioni. Microsoft ha anche annunciato che il feed del sistema, quello che compare, ad esempio, nella barra laterale di Copilot, si arricchirà con storie e contenuti curati direttamente dall’AI. I suggerimenti intelligenti offriranno spunti utili o interessanti in base alle attività dell’utente. Basterà questo per incoraggiare gli ultimi ritardatari di Windows 11 a fare finalmente il grande passo?