Microsoft Bing: interfaccia ingannevole simile a Google

Microsoft ha studiato un altro modo per “costringere” gli utenti ad utilizzare Bing. Quando viene cercato Google in Edge appare un’interfaccia molto simile a quella del motore di ricerca concorrente. I più distratti non noteranno le differenze e continueranno ad usare Bing.

Nuovo trucco ingegnoso di Microsoft

Microsoft cerca sempre di convincere gli utenti ad usare i suoi prodotti. Il nuovo trucco non è invasivo come i popup, ma è sicuramente ingannevole. Quando l’utente cerca “Google” su Bing o direttamente nella barra degli indirizzi di Edge (se Bing è il motore di ricerca predefinito e se non è stato effettuato l’accesso con un account Microsoft) viene mostrata questa interfaccia:

Nella parte superiore è presente un’immagine che potrebbe essere scambiata per un doodle di Google. Sotto c’è il campo per inserire le query di ricerca con l’icona della lente di ingrandimento a destra, come su Google. La barra superiore di Bing con i link ai vari servizi è scomparsa.

In realtà è sufficiente uno scrolling verso l’alto per scoprire la barra e il tradizionale campo per le ricerche di Bing. Gli unici indizi che confermano di essere ancora su Bing e non su Google sono l’URL ( bing.com ) nella barra degli indirizzi e il testo mostrato sotto il campo di ricerca fasullo (Ogni ricerca ti avvicina a una donazione gratuita per oltre 2 milioni di organizzazioni non profit. Scegli Microsoft Bing).

L’obiettivo di Microsoft è quello di evitare che gli utenti usino Bing solo per passare a Google, ma l’interfaccia potrebbe ingannare gli utenti meno esperti. Il trucco funziona anche con Yandex, ma non con altri motori di ricerca, come Yahoo, DuckDuckGo e Brave Search.