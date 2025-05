Game Assist disponibile per tutti con Microsoft Edge

Microsoft ha annunciato la disponibilità di Game Assist per tutti gli utenti che usano Windows 11. La funzionalità era finora accessibile solo in anteprima agli Insider da fine novembre 2024. Ha ricevuto un corposo aggiornamento all’inizio di marzo.

Come funziona Game Assist

Game Assist non è un assistente AI come Copilot for Gaming, ma offre un supporto simile durante le sessioni di gioco. Invece di passare da una finestra all’altra con la combinazione di tasti Alt+Tab , l’utente può ora accedere al web senza lasciare il gioco.

Usando la combinazione di tasti Win+G viene aperta la Game Bar lungo il lato destro dello schermo. Al suo interno c’è Game Assist, in pratica una versione speciale di Edge mostrata in sovrimpressione alla schermata del gioco. La funzionalità permette di ottenere video, guide e suggerimenti in base al gioco in esecuzione sul computer.

Essendo connessa al browser Edge, Game Assist permette di accedere agli stessi dati (segnalibri, cookie e cronologia). Usando la combinazione di tasti Ctrl+G o l’opzione Paste game title nel menu è possibile effettuare la ricerca rapida sul gioco. Game Assist è tuttavia supportata dai giochi inclusi in questo elenco (in continuo aggiornamento).

Rimanendo in tema, Microsoft ha rilasciato ieri Edge 137.0.3296.52. Oltre a bug fix e patch di sicurezza sono incluse diverse novità, molte delle quali riservate alle aziende. Sono state eliminate alcune funzionalità, tra cui il Portafoglio. Microsoft ha inoltre migliorato il player video nella modalità picture-in-picture.