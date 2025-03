Microsoft Edge Game Assist: più giochi e nuove funzioni

Alcuni mesi fa, Microsoft ha lanciato Edge Game Assist, una versione speciale di Microsoft Edge che viene mostrata in sovrimpressione alla schermata del gioco all’interno della Game Bar, fruibile su Windows 10 e su Windows 11 per offrire agli utenti un modo conveniente per navigare sul Web durante le sessioni di gaming. Ora, la funzione ha ricevuto un grande aggiornamento, con il supporto per molte nuove funzionalità e più titoli.

Nelle scorse ore, infatti, il colosso di Redmond ha rilasciato un nuovo update per Microsoft Edge Game Assist nel canale stabile, proponendo nuove funzioni. Più specificamente, è stato implementato un nuovo menu delle impostazioni con controlli comuni alla maggior parte dei browser, mediante cui poter ad esempio aprire una nuova scheda, aprire la scheda corrente sul desktop, copiare un link alla pagina e altro ancora e l’aggiunta del supporto le estensioni.

Sono stati altresì aggiunti i menu contestuali accessibili tramite clic destro, è stata migliorata la modatlià Picture-in-picutre ed è stato implementato il supporto per le scorciatoie da tastiera.

Inoltre, ora sono visibili le favicon nel menu a dispensa di completamento automatico della barra degli indirizzi, è stato introdotto il flayout delle informazioni sulla pagina con le impostazioni di privacy e autorizzazioni del sito corrente e la cronologia di navigazione viene ora correttamente salvata sul profilo dell’utente.

È stata anche ridotta l’altezza e la larghezza minima del widget Game Assist e sono stati corretti vari bug.

I nuovi giochi supportati, invece, includono Call of Duty: Black Ops 6, Avowed, Civilization VII, Grand Theft Auto V e Rocket League.