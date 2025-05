Mozilla Firefox 139: traduzione pagine degli add-on

Mozilla ha annunciato la disponibilità di Firefox 139 per Windows, macOS, Linux, Android e iOS. Come avvenuto spesso in passato, anche stavolta le novità più interessanti sono per le versioni desktop. Gli utenti troveranno la traduzione delle pagine delle estensioni, potranno aggiungere wallpaper personalizzati e testare le anteprime dei link.

Novità di Firefox 139

La prima novità di Firefox 139 è una delle più richieste dagli utenti. Il browser permetterà di effettuare la traduzione delle pagine delle estensioni con un indirizzo che inizia con moz-extension:// . Verrà quindi mostrata la pagina nella lingua desiderata.

Nella pagina Nuova scheda è possibile impostare uno sfondo. Le categorie predefinite sono quattro: astratto, colori solidi, fotografie e spazio. Firefox 139 permette di caricare un’immagine per avere un wallpaper personalizzato. È possibile anche scegliere un colore personalizzato nella categoria “colori solidi”. Il rollout è graduale, ma si può accedere subito alla novità tramite Firefox Labs.

La terza funzionalità è sperimentale (disponibile solo in Firefox Labs). Con Link Previews è possibile vedere l’anteprima di una pagina e un riassunto del contenuto generato dall’intelligenza artificiale. È necessario posizionare il puntatore del mouse sul link e premere la combinazione di tasti Alt+Shift.

Mozilla ha comunicato che non è più disponibile l’importazione diretta di password e metodi di pagamento da Chrome, in quanto Google ha cambiato la crittografia dei dati. Per le password è necessario prima effettuare l’esportazione in formato CSV e poi importarle in Firefox.

Sono presenti infine due miglioramenti. Le immagini PNG mantengono la trasparenza quando incollate nel browser e sono aumentate le prestazioni per gli upload HTTP/3. Firefox 139 include anche le patch per 10 vulnerabilità.