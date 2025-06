Google Chrome: riconoscimento del testo nei PDF

Su Google Chrome è in fase di implementazione una nuova funzione che consente agli utenti di copiare il testo dai PDF scansionati. Si tratta di una novità attesa da tempo da molti utenti, la quale va a migliorare significativamente l’interazione con i documenti digitali nel browser, eliminando la necessità di dover ricorrere a soluzioni di terze parti e, dunque, di sprecare tempo prezioso.

Google Chrome permette di copiare il testo nei PDF scansionati

Una delle cose più frustranti dell’apertura di un PDF in Google Chrome è che c’è sempre la possibilità che il documento originale sia stato scansionato e non creato digitalmente. Nel primo caso, manca la possibilità di copiare il testo come tale, impedendo, di conseguenza, la ricerca all’interno del file.

Con il nuovo update, però, il visualizzatore PDF del browser di “big G” è stato rivoluzionato e ora può per l’appunto distinguere il testo nei documenti scansionati. Ciò significa che il testo può essere copiato, selezionato e cercato con Ctrl+F su Windows e con cmd+f su macOS, al pari di quanto sarebbe possibile fare con un comune documento testuale.

Da tenere presente che la funzione è stata inizialmente introdotta nella versione Beta del browser per un numero limitato di utenti, per poi risultare disponibile in maniera graduale per tutti, nella versione stabile del navigatore.

Tenendo conto di come Google Chrome si è di recente evoluto tramite l’integrazione di Google Lens, era soltanto questione di tempo prima che la funzionalità del riconoscimento del testo all’interno dei PDF venisse implementata.