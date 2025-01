Windows 11: la barra delle applicazioni in verticale con questa utility

Windows 11 è in circolazione da ormai più di tre anni, ma ancora non ha accolto tutte le funzionalità presenti nel predecessore Windows 10 (e non è detto che lo farà): tra queste, la possibilità di posizionare la barra delle applicazioni in verticale. Dal punto di vista della libertà in termini di personalizzazione, il sistema operativo più recente impone alcune limitazioni, volute da Microsoft nel nome della coerenza con la propria idea di design e di layout. Agli utenti non rimane dunque che rivolgersi alle utility di terze parti per aggirarle.

Barra delle applicazioni verticale in Windows 11 con Start11

L’aggiornamento appena introdotto da Stardock per il software Start11 fa proprio questo, definendola la funzionalità richiesta più a lungo . Il passaggio alla versione 2.5 porta infatti con sé un’opzione che consente di agganciare la taskbar ai lati dello schermo, a sinistra oppure a destra. Lo screenshot qui sotto mostra il risultato finale.

Per ragioni di compatibilità, la caratteristica è disponibile solo per le edizioni più recenti del sistema operativo ovvero 24H2 e 23H2, mentre le precedenti 22H2 e 21H2 non risultano supportate.

Va precisato che Start11 non è un software gratuito. La licenza per un singolo PC è in vendita al prezzo di 12,99 euro. È comunque possibile scaricare la versione di prova dalle pagine del sito ufficiale. Per l’elenco completo di tutte novità introdotte da Startdock con l’aggiornamento 2.5 rimandiamo al changelog pubblicato dallo sviluppatore.