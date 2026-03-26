Windows 11: sta per tornare la barra delle applicazioni di W10

La barra delle applicazioni di Windows 11 è stata pensata da Microsoft per il desktop di un sistema operativo moderno e, in un certo senso, minimalista. Un approccio che però ha tolto parecchia libertà di scelta agli utenti, essendo venute meno alcune opzioni di personalizzazione presenti invece sulle vecchie versioni dell’OS. Sappiamo che la software house ha intenzione di cominciare (finalmente) ad ascoltare i feedback e a correggere il tiro, andando incontro alle esigenze manifestate dalla community.

Microsoft porterà su W11 la taskbar compatta di W10

Non potrebbe essere altrimenti, considerando i passi falsi compiuti fin qui, soprattutto per quanto riguarda la presenza forzata di Copilot e più in generale delle funzionalità di intelligenza artificiale. Concentrando l’attenzione sulla taskbar, sappiamo che con uno dei prossimi aggiornamenti sarà possibile spostarla sui quattro lati dello schermo, come mostra l’immagine qui sotto.

La si potrà anche ridimensionare, così da accontentare chi ha un display dalla diagonale contenuta o a bassa risoluzione. Un utente ha chiesto in un post su X se Microsoft stia valutando l’ipotesi di tornare all’approccio visto su W10 e W8. Lì era presente un’opzione per assottigliare la barra delle applicazioni rendendola più compatta. Ha risposto Pavan Davuluri, Executive Vice President della divisione Windows + Devices, in modo affermativo.

… è qualcosa che stiamo valutando di implementare.

Windows 10, ad esempio, tra le impostazioni ha un’opzione che permette di diminuire l’altezza della taskbar. A dire il vero c’è anche su W11 (“Impostazioni”, “Personalizzazione”, “Barra delle applicazioni”, “Mostra pulsanti della barra delle applicazioni più piccoli”), ma tutto ciò che fa è limitarsi a ridimensionare le icone.

Microsoft ha confermato alla redazione del sito Windows Latest che sarà possibile fare qualcosa di molto simile a quanto visto su W10. Non rimane che attendere la comparsa della funzionalità in una versione di anteprima del sistema operativo. Come sempre, inizialmente saranno gli Insider a metterla alla prova.