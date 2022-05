Windows 11: BSoD con KB5013943 e antivirus Sophos

Ennesimo problema causato dall’aggiornamento cumulativo KB5013943 di Windows 11. Sophos ha confermato che, in seguito all’installazione dell’update, viene mostrato il famigerato BSoD (Blue Screen of Death) sui computer che eseguono la soluzione di sicurezza Sophos Home. La software house inglese ha fornito i dettagli e due workaround temporanei.

Crash del PC con KB5013943 e Sophos Home

Nella pagina dei problemi noti di Windows 11 sono elencati quattro bug recenti, tre dei quali introdotti con l’aggiornamento preliminare KB5012643 del 25 aprile. Al momento l’unico causato dall’update KB5013943 e confermato da Microsoft è relativo all’autenticazione ai servizi su server usati come controller di dominio.

L’azienda di Redmond non ha invece confermato il bug sui computer con Sophos Home. La software house inglese spiega che, dopo aver installato l’aggiornamento, al successivo riavvio viene mostrato un messaggio “Stop Error Index Mismatch“. Gli utenti possono evitare il problema con la disinstallazione dell’update KB5013943 oppure mettendo in pausa il download da Windows Update.

Se invece è già apparso il BSoD è necessario disinstallare l’aggiornamento tramite le opzioni di ripristino all’avvio del sistema operativo.

In alternativa è possibile usare il prompt dei comandi per rinominare il driver hmpalert.sys in hmpalert.old . Il problema si verifica con la versione 4.0.1 di Sophos Home. Entro oggi dovrebbe essere rilasciato un fix (già incluso in Sophos Home 4.1.0 Alpha) che permette di avviare correttamente Windows 11.

