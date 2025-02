Windows 11, conversione audio e video più facile con PowerToys

PowerToys è una di quelle chicche che ogni appassionato di Windows adora. E Microsoft lo sa bene, tanto che continua ad aggiungere funzionalità interessanti a questo set di strumenti per Windows 10 e 11. L’ultima novità? La possibilità di convertire file audio e video direttamente da PowerToys, grazie a un aggiornamento di Advanced Paste.

Conversione audio e video su Windows 11 con un clic grazie ad Advanced Paste di PowerToys

Advanced Paste, introdotto con PowerToys 0.81 a maggio 2024, è uno strumento che usa l’intelligenza artificiale per convertire il testo copiato in qualcos’altro. Finora sembrava pensato soprattutto per gli sviluppatori, ma con il prossimo aggiornamento diventerà molto più utile per tutti.

Si vuole trasformare un file audio in mp3? O convertire un video in mp4, magari mantenendo bitrate, dimensioni, metadati e tutto il resto? Nessun problema, ci penserà Advanced Paste. Basta un clic e il gioco è fatto. A confermare questa novità è stato Clint Rutkas su X.

when you got a idea and the team goes "hold my beer". https://t.co/F8nbwAMmYI in pr now: https://t.co/p1Nhse83i2 pic.twitter.com/zrclidzjAD — Clint Rutkas (@ClintRutkas) January 31, 2025

Ma le sorprese non finiscono qui. Advanced Paste permetterà anche di interrompere le azioni in corso, il che sarà particolarmente comodo per le operazioni più lunghe. Inoltre, l’interfaccia mostrerà i progressi delle attività in esecuzione, così si saprà sempre quanto manca al completamento.

Le novità di Advanced Paste in arrivo con PowerToys 0.89

Secondo quanto riportato su GitHub, tutte queste novità di Advanced Paste dovrebbero arrivare con PowerToys 0.89, il prossimo grande aggiornamento previsto per febbraio. Ma non è l’unica sorpresa in cantiere: Microsoft sta lavorando anche a un corposo update per PowerToys Run, con una nuova interfaccia, un modello di estensioni rivisto e altre modifiche suggerite dalla community.