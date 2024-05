Windows 11: il File Explorer avrà presto una nuova sezione

Microsoft introdurrà presto ulteriori novità al File Explorer di Windows 11, come notato da un utente con il nick “PhantomOcean3”. Queste novità sono effettivamente state scoperte dall’utente in questione poiché, a differenza di quanto accade solitamente con gli aggiornamenti beta, disponibili in anteprima agli utenti tramite il canale Windows Insider, dove le nuove funzionalità vengono abilitate in automatico, la nuova sezione del File Explorer non è ancora stata resa nota e risultava non attivata.

Windows 11: novità al File Explorer nei prossimi aggiornamenti

PhantomOcean3 ha quindi scoperto, tramite le impostazioni del File Explorer di Windows 11, l’esistenza di una nuova sezione nell’interfaccia che integra tre schede. Come è possibile vedere nella breve registrazione video condivisa, l’accesso ai file recenti, ai preferiti e ai file condivisi è stato rivisto, con gli elementi ora disponibili attraverso tre pratiche schede, ciascuna relativa alla tipologia.

La funzionalità è attivabile in beta tramite l’uso di VivoTool. Come affermato dall’utente, basterà inserire il comando “vivetool /enable /id:45130483” per far comparire la nuova sezione su Esplora Risorse. Ovviamente, trattandosi di una funzionalità in corso di sviluppo da parte di Microsoft, è lecito aspettarsi bug e problemini vari di gioventù. Come si evince da una risposta al post dell’utente, è già stato notato un difetto per cui i collegamenti aggiunti alle sezioni vengono duplicati, cosa che sicuramente verrà sistemata nel canale stabile.

Oltre a ciò, su Windows 11 sono attese altre piccole novità, come la presenza di un correttore ortografico nel blocco note, già notato a marzo in anteprima.

Nel frattempo, l’ultimo aggiornamento rilasciato per il sistema operativo la scorsa settimana ha presentato diversi problemi tecnici per quanto riguarda il download e l’installazione, oltre che nell’aggiornamento di alcuni componenti classici, come NET Framework e diversi bug nell’interfaccia, che hanno interessato nello specifico il menu Start e la barra di ricerca per alcuni utenti.