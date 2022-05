Windows 11: disponibile per l'ampia distribuzione

Quello di ieri è stato un grande, anzi un grandissimo giorno per Microsoft e per Windows 11. Stando infatti a quanto riportato nella documentazione ufficiale, il più recente sistema operativo dell’azienda è ora disponibile per l’ampia distribuzione.

Windows 11: disponibile per tutti tramite Windows Update

Tradotto in termini più spiccioli, questo sta a significare che qualsiasi utente può effettuare il download e l’installazione di Windows 11 tramite Windows Update, cosa che solitamente avviene dopo diversi mesi di rilascio graduale, al fine di garantire un’esperienza di aggiornamento fluida e stabile per il maggior numero di utenti possibile.

Da notare che nonostante Windows 11 abbia raggiunto questo nuovo stadio, Microsoft non prevede di imporre il suo sistema operativo come invece ha fatto nel 2015 con Windows 10. L’OS più recente rimane infatti facoltativo e ciascun utente può determinare liberamente se continuare a usare la versione precedente o meno, tra le altre cose pienamente supportata per altri tre anni.

È bene tenere presente che vi sono casi in cui Microsoft può trattenere dall’effettuare l’aggiornamento al nuovo sistema operativo, anche provando ad agire su un computer completamente compatibile e che soddisfi tutti i requisiti hardware. Questo accade quando un problema noto si applica al dispositivo. Per fare un esempio pratico, quando Microsoft trova un bug in un’app o in un driver, contrassegna temporaneamente i sistemi interessati come incompatibili fino a quando non è disponibile una soluzione.

Nel caso in cui non fosse possibile ottenere Windows 11 come aggiornamento, si può valutare di procedere con l’acquisto del sistema operativo che su Amazon è disponibile al prezzo di 145,00€ per la versione Home e di 259,00€ per la versione Pro.

