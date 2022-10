Windows 11: integrazione con iCloud e altri servizi Apple

In occasione della presentazione dei nuovi dispositivi Surface avvenuta nelle scorse ore, Microsoft ha annunciato pure alcune novità decisamente interessanti relative a Windows 11 che di certo faranno la gioia di tutti gli utenti che posseggono anche dispositivi a marchio Apple e utilizzano i servizi associati. Il sistema operativo di casa Redmond, infatti, adesso va ad integrare l’uso iCloud e inoltre prossimamente saranno distribuite le applicazioni ufficiali di Apple TV e Apple Music.

Windows 11: habemus integrazione con i servizi Apple

Per quel che concerne iCloud, l’integrazione è prevista prevalentemente nell’app Foto. In tal modo, chi possiede un iPhone potrà visualizzare i propri contenuti direttamente nella galleria di Windows. Per abilitare la funzione, però, bisogna prima scaricare e installare l’app di iCloud dalla relativa sezione del Microsoft Store, dopodiché va attivata l’opzione per la sincronizzazione. La novità è disponibile da subito, ma solo per gli utenti registrati nel circuito Insider, mentre la disponibilità sul canale stabile è attesa per l’11 novembre.

Per quanto concerne la disponibilità delle applicazioni Apple TV e Apple Music, è stato fatto sapere che entrambe arriveranno su Windows nel 2023, ma le prime Preview dovrebbero fare capolino sul Microsoft Store già entro fine anno.

Sempre riguardo le app, è bene precisare che Microsoft non ha fatto esplicito riferimento a Windows 11, motivo per cui è probabile che Apple TV e Apple Music risultino fruibili pure su Windows 10. Ad ogni modo, l’app per Apple TV è stata già lanciata anche su Xbox per permettere agli utenti di ascoltare musica durante le sessioni di gioco.