Windows 11 24H2: nuova build con molte novità

Microsoft ha rilasciato la nuova build 26120.3281 (KB5052086) di Windows 11 24H2 nei canali Dev e Beta del programma Insider. La maggioranza delle novità sono disponibili per tutti i computer. Due miglioramenti, che riguardano le funzionalità Recall e Windows Search, sono invece esclusivi per i Copilot+ PC.

Principali novità per Windows 11 24H2

Utilizzando lo stesso account Microsoft per OneDrive e Windows 11 24H2 è possibile proseguire su PC il lavoro iniziato su smartphone (Android e iOS). Gli utenti possono visualizzare e modificare su computer i file Word, Excel, PowerPoint, OneNote e PDF precedentemente aperti su smartphone. Sbloccando il PC entro 5 minuti dall’apertura dei file su smartphone viene mostrata una notifica che indica la possibilità di continuare il lavoro.

In seguito all’installazione della nuova build sarà possibile condividere i file direttamente dalla jump list nella barra delle applicazioni. Viene mostrata la relativa icona accanto al nome del file. Quando l’utente invoca la Snap Bar o lo Snap Flyout vedrà suggerimenti sull’uso della funzionalità e le corrispondenti scorciatoie da tastiera.

Se è attiva l’opzione “Ripristina cartelle aperte all’accesso” in Esplora File verranno ripristinate anche tutte le schede precedentemente aperte in ogni finestra di Esplora file.

Gli utenti che installano la build su un Copilot+ PC potranno accedere ai filtri per app e siti web di Recall direttamente dal sistray. Sui Copilot+ PC con processori Qualcomm della serie Snapdragon X viene invece mostrata un’animazione per la ricerca AI con Windows Search nella casella presente nella barra delle applicazioni, come in Esplora file.