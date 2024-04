Windows 11 KB5036893: tutti i problemi dell'aggiornamento

La scorsa settimana, Microsoft ha dato il via alla distribuzione dell’aggiornamento KB5036893, il Patch Tuesday di aprile per Windows 11. Come purtroppo ormai accade con una certa regolarità, a pochi giorni dal rollout, ci troviamo a dover scrivere un articolo che raccoglie le segnalazioni relative ai problemi riscontrati dagli utenti durante la fase di setup o in seguito.

Problemi e bug per Windows 11 KB5036893

Alcuni degli errori mostrati durante l’installazione attraverso Windows Update (e raccolti da Windows Latest) sono 0x800705b9, 0x800f0823, 0x8007007e, 0x800f081f, 0x8000ffff, 0x800f0984 e 0x80073701. Purtroppo, per nessuno di questi è disponibile una documentazione ufficiale che aiuti a trovare una soluzione efficace.

Un possibile workaround è quello che passa dall’utilizzo dello strumento per la creazione dei supporti di installazione, in download gratuito dalle pagine del sito ufficiale, selezionando l’opzione relativa all’aggiornamento mantenendo i propri file e le applicazioni presenti nel PC. In alternativa, è possibile passare dal download manuale del pacchetto dal portale Microsoft Update Catalog.

Purtroppo, non si tratta dell’unico problema che affligge il Patch Tuesday. Tra coloro che sono riusciti a portare a termine l’installazione, qualcuno ha poi visto comparire una schermata completamente bianca (l’immagine è stata pubblicata sul forum ufficiale), di fronte alla quale è impossibile eseguire qualsiasi azione. C’è chi ha risolto disabilitando temporaneamente la connessione a Internet. Con tutta probabilità, è dovuta al mancato caricamento di un messaggio promozionale, forse relativo al browser Edge.

Ancora, altri lamentano bug che impediscono di passare correttamente da un account all’altro e, in alcuni casi, un calo significativo delle prestazioni generali.

A mali estremi…

Come sempre, in caso di situazione insostenibile, è possibile ricorrere alla disinstallazione dell’update. Tra le diverse procedure da seguire, la più semplice è quella che passa dalle impostazioni. Ecco gli step.

Aprire le Impostazioni;

selezionare Windows Update;

premere Cronologia degli aggiornamenti;

selezionare Disinstalla gli aggiornamenti;

fare click sul pulsante Disinstalla di fianco all’ultimo update.

Ricordiamo che l’aggiornamento KB5036893 è destinato alle versioni 23H2 e 22H2 di Windows 11, che in seguito all’installazione passano rispettivamente alle build 22631.3447 e 22621.3447. Più avanti nel corso dell’anno, in autunno, arriverà la 24H2 (2024 Update).