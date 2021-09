Tra poche settimane, a partire dal 5 ottobre, gli utenti di tutto il mondo in possesso di un dispositivo compatibile saranno in grado di scaricare e installare l'aggiornamento a Windows 11. Sappiamo che la nuova piattaforma è accessibile già nelle sue versioni preliminari anche dai computer della linea Mac con Apple M1, grazie a una soluzione come Parallels Desktop, che però Microsoft non sembra vedere di buon occhio: il gruppo di Redmond si è pronunciato a tal proposito attraverso le pagine del sito The Register (link a fondo articolo).

A Microsoft non piace Windows 11 su Apple M1

La software house lo ha definito uno “scenario non supportato”. In altre parole, pur non vietando espressamente la pratica, in caso di anomalie, malfunzionamenti, bug o altri problemi legati alla compatibilità, non garantirà alcun tipo di supporto ufficiale.

Nel frattempo, il team al lavoro su Parallels Desktop (sotto il controllo di Corel) ha rilasciato l'aggiornamento alla versione 17.0.1 del software, che risolve alcuni degli intoppi emersi, sulla base dei feedback raccolti dagli utenti.

