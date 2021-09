Windows 11: la nuova applicazione Foto in anteprima

Quando mancano ormai poche settimane al debutto ufficiale di Windows 11 (la data di lancio è stata fissata per il 5 ottobre), ecco che il gruppo di Redmond anticipa un'altra delle novità introdotte dal sistema operativo: si tratta in questo caso dell'applicazione Foto, rinnovata nello stile e nelle funzionalità.

A mostrarla è stato inizialmente Panos Panay, con il post visibile qui sotto condiviso su Twitter. Tra le caratteristiche inedite la possibilità di visualizzare più immagini in contemporanea e una timeline che raggruppa quelle più recenti, il tutto all'interno di un layout ridisegnato.

Pumped to share another #Windows11 first look with you – the beautifully redesigned #PhotosApp is coming soon to #WindowsInsiders pic.twitter.com/hraNJAo9iF

— Panos Panay (@panos_panay) September 7, 2021