Windows 11: Microsoft aggiunte il supporto al Wi-Fi 7

Con l’aggiornamento funzionale di settembre 2025, Microsoft ha ufficialmente introdotto il supporto per il Wi-Fi 7 per gli access point aziendali su Windows 11 versione 24H2 e successive. Si tratta ovviamente di un adeguamento al nuovo standard, che succede al Wi-Fi 6, aumentandone le prestazioni.

Windows 11 supporta il Wi-Fi 7 con l’aggiornamento di settembre

Il Wi-Fi 7, ora supportato su Windows 11, introduce varie novità che vanno ulteriormente a migliorare le prestazioni della versione precedente dello standard, come:

Multi-Link Operation : consente ai dispositivi di utilizzare contemporaneamente le bande a 2.4 GHz, 5 GHz e 6 GHz, riducendo la congestione della rete e garantendo una connessione stabile.

: consente ai dispositivi di utilizzare contemporaneamente le bande a 2.4 GHz, 5 GHz e 6 GHz, riducendo la congestione della rete e garantendo una connessione stabile. Canali a 320 MHz nella banda a 6 GHz : il doppio della larghezza di banda rispetto al Wi-Fi 6, ideale per applicazioni che richiedono banda elevata, come realtà aumentata (AR), realtà virtuale (VR) e streaming video in alta definizione.

: il doppio della larghezza di banda rispetto al Wi-Fi 6, ideale per applicazioni che richiedono banda elevata, come realtà aumentata (AR), realtà virtuale (VR) e streaming video in alta definizione. Modulazione 4096-QAM: aumenta del 20% l’efficienza nella trasmissione dei dati, con beneficio diretto sulla qualità di videoconferenze e streaming.

Oltre a ciò, con il supporto al Wi-Fi 7 su Windows 11, viene aggiunto l’obbligo aziendale dell’uso del nuovo standard di criptazione WPA-3 Enterprise, con crittografia avanzata e maggior resistenza agli attacchi brute-force.

Naturalmente, le aziende che hanno intenzione di usare il nuovo standard dovranno eseguire l’aggiornamento per l’aggiunta del supporto, disponendo di hardware di rete compatibile.

D’altro canto, Windows 11 si aggiornerà presto alla versione 25H2 che, con il pacchetto di abilitazione, attiverà nuove funzionalità dormienti in realtà già presenti sulla versione corrente. Tra le novità sono presenti migliorie ai driver, nuove opzioni che facilitano la rimozione delle app da Microsoft Store, rimozione delle funzionalità obsolete e deprecazione di vecchi componenti web. Inoltre, Microsoft ha anche risolto l’annosa incompatibilità con il sistema e i driver Intel Smart Sound, permettendo adesso ai PC e i portatili dotati di processore Intel Core di 11° generazione di eseguire l’aggiornamento e installare il sistema operativo dopo 48 ore dall’installazione dei nuovi driver.