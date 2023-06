Windows 11: Microsoft decreta l'addio all'app Chat

Con il rilascio di Windows 11 avvenuto a ottobre del 2021, tra le novità implementate c’era e c’è tutt’ora l’app Chat, integrata direttamente nella barra delle applicazioni accanto al tasto Start e avente la funzione di favorire la comunicazione con amici, parenti e conoscenti, sostituendosi di fatto a Skype e altri software analoghi. Microsoft, però, ha deciso che è giunto il momento di dirvi addio e tra non molto verrà rimossa dal sistema operativo.

Windows 11: fine dei giochi per l’app Chat

A partire dalla 11 build 23481 di Windows 11 che è attualmente disponibile per gli utenti del Dev Channel, infatti, Microsoft non includerà più l’app Chat nel suo sistema operativo.

Al suo posto, troverà spazio Microsoft Teams Free sulla barra delle applicazioni, ma diversamente dall’app Chat si tratta di un semplice collegamento che qualora non desiderato può essere facilmente eliminato direttamente dall’utente.

Da tenere presente che l’addio all’app Chat su Windows 11 rappresenta solo un ulteriore capitolo della “saga” delle app di messaggistica a cui Microsoft ha rinunciato nel corso del tempo, a partire dall’ormai storico Windows Messenger su Windows XP, passando per Windows Live Messenger e Skype, poi per l’app Messaggi Skype per Windows 10 e arrivando, infine, all’app Chat, appunto, seguita da Microsoft Teams Free che ci si augura possa essere la soluzione definitiva o quantomeno la più longeva.

A tal proposito, è bene sottolineare che anche se in apparenza le app e i servizi di messaggistica di Microsoft possano risultare confusi, ben presto Windows 11 verrà però privato delle risorse che la maggior parte degli utenti reputa assolutamente inutile.

