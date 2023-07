Windows 11: Microsoft risolve due bug fastidiosi

Microsoft ha risolto due fastidiosi bug presenti in Windows 11, uno dei quali era stato scoperto a fine gennaio. I fix sono stati inclusi nell’aggiornamento facoltativo KB5027303 rilasciato il 27 giugno e noto come Moment 3, che include anche diversi miglioramenti del sistema operativo.

Fix per due bug di Windows 11

Il primo bug era stato confermato da Microsoft il 24 gennaio. Per un ignoto motivo (non è indicata la causa) era impossibile utilizzare il menu Start e Windows Search, mentre alcune app UWP (Universal Windows Platform) non si aprivano più. Il problema si manifestava soprattutto con le app che usano le API di Office per integrare Outlook o Calendar. Una di esse era ClickShare di Barco.

La soluzione temporanea era la cancellazione o l’aggiornamento delle app interessate, ma ora il bug è stato risolto con l’update KB5027303. Essendo facoltativo non viene scaricato automaticamente, quindi gli utenti devono cliccare sul pulsante “Scarica e installa” in Windows Update. In alternativa è necessario attendere l’aggiornamento obbligatorio dell’11 luglio.

Il secondo bug è più recente, in quanto è stato confermato da Microsoft il 21 giugno. Il problema, introdotto dall’update KB5026372 del 9 maggio, interessava Esplora file. Quando l’utente cliccava sul pulsante “Visualizza accesso effettivo” nelle impostazioni di sicurezza avanzate di file o cartelle condivise, il processo explorer.exe consumava eccessivamente le risorse della CPU.

Anche questo bug, segnalato principalmente dall’utenza aziendale, è stato risolto per Windows 11 22H2 con l’update facoltativo KB5027303. Il fix per Windows 11 21H2 e Windows Server 2022 verrà distribuito nei prossimi giorni.