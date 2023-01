Windows 11: confermato il bug che non fa cliccare sulla taskbar

Nei giorni scorsi, svariati utenti hanno iniziato a lamentare problemi nel funzionamento di Windows 11 e del predecessore Windows 10, relativamente all’impossibilità di cliccare sulla barra delle applicazioni. Il bug pareva essere legato ad alcuni conflitti di integrazione del calendario dell’app ClickShare di Barco, il che è stato da poco confermato direttamente da Microsoft.

Windows 11: bug con le app che usano le API di Office

Secondo il colosso di Redmond, infatti, gli utenti che utilizzano Windows 11 (20H2 e 22H2) e Windows 10 potrebbero avere problemi con l’apertura del menu Start, con l’uso di Windows Search e con quello di varie app UWP a causa di alcune chiavi di registro danneggiate e dati che riguardano le applicazioni che usano l’API di Microsoft Office, come nel caso della già citata ClickShare .

Microsoft sta indagando sulla situazione e ha promesso di rilasciare un correttivo con i prossimi aggiornamenti dei suoi sistemi operativi.

Nel mentre, però, gli utenti possono cercare di aggirare i problemi riscontrati andando a disinstallare le app che si integrando con Windows, Office, Outlook e Calendar.

Microsoft suggerisce altresì di eseguire alcuni script ad hoc, segnalati nella guida ufficiale alla risoluzione dei problemi, e di mettersi in contatto diretto con gli sviluppatori delle app coinvolte e chiedere consigli a loro in merito a come procedere momentaneamente.

Da tenere presente che questo non è l’unico bug recente di Windows 11: c’è infatti pure quello che impedisce di aprire le app dopo il ripristino del sistema che sta dando non poco filo da torcere agli utenti dell’ultimissima versione dell’OS di casa Microsoft.

