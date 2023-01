Windows 11: Microsoft vuole dire addio a MSDT

Windows integra ormai da anni un componente denominato MSDT (Microsoft Support Diagnostic Tool), il quale permette ai tecnici di Microsoft di effettuare l’analisi dei dati diagnostici del sistema operativo in modalità remota e di fornire strumenti utili per la risoluzione di eventuali problematiche. A quanto sembra, però, il colosso di Redmond intende ritirare entro un paio di anni tale tool, o almeno questo è quel che dichiara un recente avviso su Windows 11.

Andando più nello specifico, la build 25276 di Windows 11 che è stata rilasciata agli sviluppatori nel canale Dev nei giorni addietro, la quale aggiunge alcune nuove funzioni al Task Manager e implementa finestre di dialogo ridisegnate, rivela che Microsoft ha in programma il ritiro di MSDT nel 2025.

A rendersi conto della cosa è stato l’ingegnere di Stardock Rafael Rivera, il quale ha notato la comparsa di una finestra di dialogo in Windows 11 contente un avviso indicante le intenzioni del colosso di Redmond e ha segnalato il tutto via Twitter.

25276: Microsoft working on showing a MSDT retirement banner (42606374). Looks like MSDT is dead come 2025.

Points to https://t.co/8uQ2lCdKu1 for more info (currently private). pic.twitter.com/uxNGFU53RA

— Rafael Rivera (@WithinRafael) January 12, 2023