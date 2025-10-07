Windows 11: la modalità scura diventa finalmente coerente

Microsoft ha finalmente deciso di affrontare uno dei problemi più fastidiosi di Windows 11: la modalità scura che in realtà non è mai stata completamente scura. Dopo quasi un decennio dall’introduzione dell’opzione dark mode su Windows 10 nel 2016, l’azienda sta rendendo ufficiali i miglioramenti che elimineranno quelle finestre bianche accecanti che compaiono improvvisamente mentre si lavora al buio.

Dark mode su Windows 11: finestre Esplora File non saranno più bianche accecanti

Chiunque abbia mai usato la modalità scura su Windows 11 conosce bene il problema. Si sta lavorando tranquilli con l’interfaccia scura, poi si decide di copiare un file di grandi dimensioni e bam, una finestra di dialogo bianca brillante appare come un lampo accecante. Lo stesso accade quando si sposta o si elimina file, e in molte altre situazioni dove Windows decide improvvisamente che la modalità scura non conta più.

Microsoft ha iniziato a testare silenziosamente i miglioramenti nelle build di anteprima di agosto, e ora li sta rendendo ufficiali. Le finestre di dialogo per copiare, spostare o eliminare file rispetteranno finalmente il tema scuro scelto dall’utente. Insieme a loro arriveranno miglioramenti a barre di avanzamento, visualizzazioni grafici, finestre di conferma ed errore, e richieste di salto, sostituzione e selezione file.

Dieci anni per capire che il nero dovrebbe restare nero

La modalità scura è stata introdotta su Windows 10 nel 2016. Ci sono voluti quasi dieci anni perché Microsoft la rendesse effettivamente coerente invece che un’esperienza frammentata dove metà interfaccia è scura e l’altra metà sembra uscita da Windows XP.

Il fatto che queste incongruenze siano sopravvissute per così tanto tempo dice molto sulle priorità di Microsoft. L’azienda ha avuto tempo di ridisegnare l’interfaccia più volte, di aggiungere widget nessuno voleva, di integrare Copilot ovunque, ma sistemare la modalità scura che milioni di utenti usano quotidianamente è rimasto in fondo alla lista delle cose da fare per un decennio.

Quello che ancora manca all’appello

E non è nemmeno finita. Ci sono ancora molte aree che Microsoft dovrà migliorare per rendere la modalità scura davvero completa. Il prompt Esegui continua a essere luminoso. L’interfaccia delle proprietà dei file resta bianca. Il Pannello di Controllo, quel fossile dell’era Windows 7 che Microsoft continua a mantenere in vita per ragioni misteriose, idem. Le opzioni cartella in Esplora File sono ancora bloccate nella modalità chiara.

Quindi sì, le cose stanno migliorando. Ma macOS ha una modalità scura coerente. Linux ha avuto temi scuri funzionanti praticamente da sempre. Windows sta ancora cercando di capire come fare in modo che tutte le sue finestre rispettino la stessa impostazione visiva.