Windows 11: nessun update se si usa Internet Explorer

Windows 11 e Internet Explorer non vanno d’accordo, decisamente no, al punto tale che chi utilizza Windows 10 e lo storico browser del colosso di Redmond potrebbe vedersi negata la possibilità di aggiornare al più recente sistema operativo dell’azienda. Non si tratta tuttavia di una cosa voluta, ma di un fastidioso bug scoperto proprio nel corso delle ultime ore.

Windows 11: un bug impedisce di aggiornare da Windows 10 a chi usa IE

Più precisamente, quel che sta accadendo è che Microsoft sta impedendo di effettuare l’aggiornamento da Windows 10 a Windows 11 agli utenti che usano ancora Internet Explorer e non sono intenzionati a passare ad Edge effettuando l’importazione dei dati nel nuovo browser. Ciò va a verificarsi a causa di un bug, appunto, in quanto potrebbero verificarsi delle perdite di informazioni dopo l’update.

La risoluzione alla cosa verrà data con il rilascio della prossima patch, grazie alla quale gli utenti potranno quindi riprendere ad aggiornare senza problemi Windows 10 e ripristinare gli eventuali dati persi in seguito al passaggio a Windows 11 e, ovviamente, importando i dati di Internet Explorer sarà possibile procedere senza problemi.

In attesa del rilascio della patch, coloro che si servono di Internet Explorer, che usano Windows 10 e desiderano passare a Windows 11 possono aggirare il problema importando i dati da IE a Microsoft Edge.

Da notare che proprio qualche giorno fa Microsoft ha pubblicato un promemoria relativo all’imminente morte di Internet Explorer. L’azienda, infatti, desidera che tutti gli utenti dicano addio all’ormai vetusto navigatore in favore di Edge, che è molto più moderno e performante