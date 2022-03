Windows 11: in arrivo una novità per le notifiche

Il team di Microsoft è costantemente al lavoro nel tentativo di migliorare e perfezionare ogni aspetto di Windows 11. Trascorsi ormai quasi sei mesi dal lancio ufficiale di inizio ottobre, il sistema operativo rimane un cantiere aperto, pronto ad accogliere novità messe a punto anche in collaborazione con i partecipanti al programma Insider: a loro è destinata la nuova build 22000.588 rilasciata in anteprima nei canali Beta e Release Preview.

Priorità notifiche: come cambierà in Windows 11

Il pacchetto non può essere certo definito un major update, ma porta con sé un cambiamento con il quale potremo aver presto tutti a che fare. Interessa le notifiche, più precisamente le modalità di visualizzazione.

Abbiamo visualizzato fino a tre contenuti delle notifiche di priorità elevata in contemporanea. Questa funzionalità è per le applicazioni che inviano notifiche relative a chiamate, promemoria o avvisi attraverso le notifiche di Windows nel sistema operativo. Come risultato dell’aggiornamento, fino a quattro contenuti delle notifiche potrebbero apparire in contemporanea, tre di priorità elevata e una normale.

Oltre a questo, la nuova build di anteprima del sistema operativo include l’immancabile elenco di bugfix per intervenire sui problemi riscontrati nelle release precedenti. Alcuni riguardano SystemSettings.exe, searchindexer.exe, la fase di boot, wmipicmp.dll, Remote Desktop Service e le applicazioni UWP. Tutti i dettagli sul blog degli Insider.

Rimanendo in tema Windows 11, da Microsoft è giunta la smentita ufficiale al rumor che avrebbe voluto l’introduzione di pubblicità in Esplora File (File Explorer). Non accadrà, non ci sarà alcuna forma di advertising, almeno per il momento. Mai dire mai.