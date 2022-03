Windows 11: nessuna pubblicità in Esplora File (per ora)

No, Microsoft non ha intenzione di inserire pubblicità in Esplora File di Windows 11. Almeno per il momento. L’ipotesi è stata formulata nei giorni scorsi dopo la comparsa di uno screenshot condiviso su Twitter (visibile qui sotto) che mostra un banner all’interno della finestra: Scrivi con sicurezza tra documenti, email e sul Web, grazie ai suggerimenti di scrittura avanzati forniti da Microsoft Editor . Si è trattato di un esperimento, per ora accantonato.

Niente pubblicità per Esplora File di Windows 11

Il gruppo di Redmond non ha dunque intenzione di integrare a breve alcuna forma di advertising all’interno di File Explorer. La conferma è stata affidata alla redazione del sito The Verge da Brandon LeBlanc, Senior Program Manager della software house al lavoro sul sistema operativo.

Si è trattato di un banner sperimentale che non avevamo intenzione di pubblicare esternamente e che è stato eliminato.

Some people will go mad if Microsoft starts adding ads in explorer. pic.twitter.com/rusnyrYyX2 — Florian (@flobo09) March 12, 2022

Non sapremo mai se il dietrofront, se così lo possiamo definire, sia stato deciso tenendo in considerazione i feedback negativi giunti da ogni parte subito dopo la comparsa del rumor. Ad ogni modo, Microsoft non esclude la possibilità di percorrere questa strada in futuro. Di certo il test conferma la possibilità di farlo.

I più attenti ricorderanno che non si tratta di una prima assoluta. Una forma di pubblicità all’interno di Esplora File (di Windows 10) era già comparsa anni fa, promuovendo la sottoscrizione di un abbonamento a OneDrive. Ne abbiamo scritto su queste pagine nel 2017. Altre tipologie di advertising sono comparse nel tempo anche nella schermata di blocco e nel menu Start oltre che nelle applicazioni preinstallate. La pratica non è certo vista di buon occhio dagli utenti.

Ricordiamo che Windows 11 è di fatto un cantiere aperto. Trascorsi ormai quasi sei mesi dal lancio ufficiale, il sistema operativo continua a ricevere aggiornamenti alle funzionalità e ritocchi in corsa agli elementi dell’interfaccia.