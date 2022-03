Windows 11, Esplora file mostra la pubblicità

In un futuro non molto lontano, Windows 11 potrebbe andare incontro a significativi cambiamenti per il suo Esplora file, non solo con l’aggiunta della tanto acclamata interfaccia a schede, ma pure per la comparsa della pubblicità, purtroppo.

Windows 11: banner pubblicitari nelle finestre di Esplora file

A segnalare la cosa è stato l’utente Florian B su Twitter, il quale ha condiviso online uno screenshot di Esplora file in Windows 11, visibile di seguito, che mostra chiaramente come nell’interfaccia del sistema operativo, più precisamente sulla build 22572 per gli iscritti al canale Dev del programma Insider che è stata rilasciata la scorsa settimana, vengano ora resi visibili dei banner pubblicitari in formato testuale, nella parte superiore della schermata di Esplora file.

L’annuncio, comunque, sembra essere contestualizzato. Quello individuato dall’utente fa infatti riferimento all’Editor Microsoft, ovvero lo strumento di scrittura e correzione grammaticale dell’azienda, e viene reso visibile nella cartella Documenti.

Questa, comunque, non sarebbe la prima volta che Microsoft decide di inserire degli annunci nell’interfaccia del suo sistema operativo. Su Windows 10, ad esempio, Esplora file mostrava i banner di OneDrive, senza contare i disperati forzi fati dall’azienda per cercare di spingere il più possibile sull’uso del suo browser Edge e l’aggiunta in Microsoft Office della pubblicità relativa alle app mobile.

Ad ogni modo, resta da vedere se il colosso di Redmond deciderà effettivamente di implementare gli annunci pubblicitari in Esplora file oppure no. Per il momento non è chiaro se si tratti di una nuova feature prossima alla distribuzione su larga scala oppure di un test compiuto dall’azienda per cercare di capire se e come procedere in tal senso.