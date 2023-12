Windows 11: novità delle build 23601 e 26010

Microsoft ha annunciato la disponibilità della build 23601 di Windows 11 per gli iscritti al canale Dev del programma Insider. Le principali novità riguardano Windows 365 Boot e Windows 365 Switch. Ci sono inoltre miglioramenti per widget board, Copilot, Windows Share, Microsoft Store e Notepad. Questi ultimi sono inclusi anche nella build 26010 del canale Canary.

Novità in arrivo per Windows 11

Le principali novità interessano le aziende. Nella build 23601 è stata aggiunta la modalità dedicata per Windows 365 Boot. È possibile avviare il Windows 365 Cloud PC dal dispositivo designato ed effettuare l’accesso dalla schermata di login di Windows 11, utilizzando Windows Hello for Business o altri metodi di autenticazione password-less.

Le aziende possono anche aggiungere nome e logo alla schermata di login. Windows 365 Switch permette invece di effettuare la disconnessione dal Cloud PC tramite Visualizzazione attività. Un indicatore sul desktop permette di distinguere facilmente i Cloud PC dai Local PC.

Come detto, tutti i miglioramenti sono disponibili anche nella build 26010 del canale Canary. Microsoft ha miglioramento le impostazioni della widget board e aggiunto un’opzione che permette di scegliere per Microsoft Start un account diverso da quello usato per accedere a Windows 11.

Una novità riguarda Copilot. Gli Insider possono cliccare sulla nuova icona che consente di staccare il pannello dell’assistente. Diventa quindi come una normale finestra che può essere spostata e ridimensionata.

Windows Share supporta ora la condivisione con WhatsApp. Se non presente sul computer, l’app può essere installata direttamente dalla finestra di condivisione. La versione 11.2311.29.0 di Notepad aggiunge l’opzione “Modifica con Notepad” nel menu contestuale in Esplora file e mostra il conteggio dei caratteri nella barra di stato (intero documento o testo selezionato).

Infine, Microsoft Store permette di installare più velocemente le app. Durante la navigazione nelle varie sezioni è sufficiente spostare il puntatore del mouse sull’app e cliccare su Installa.