Windows 11: nuove build 23511 e 25915 per gli Insider

Microsoft ha annunciato la disponibilità della nuova build 23511 di Windows 11 per gli iscritti al canale Dev del programma Insider. Oltre a quelle incluse in precedenti versioni preliminari, l’azienda di Redmond ha aggiunto altre funzionalità. Nella build 25915 del canale Canary è invece presente la nuova app Outlook, già inclusa nella build 23506 del canale Dev.

Windows 11 build 23511 e 25915: novità

Dopo aver installato la build 23511, gli iscritti al canale Dev del programma Insider potranno utilizzare una versione migliorata di Windows Spotlight. Ora è possibile visualizzare un’anteprima delle immagini a schermo intero e leggere maggiori informazioni. Per attivare Spotlight è sufficiente cliccare con il pulsante destro del mouse sul desktop e quindi scegliere Personalizza. Nelle impostazioni è stato aggiunto il tema Spotlight.

Gli utenti che effettuano l’accesso al sistema operativo con un account Azure Active Directory vedranno un’anteprima dei file, quando posizionano il puntatore del mouse sul nome mostrato nella sezione Elementi consigliati del menu Start. L’anteprima sarà in futuro disponibile per tutti i file e per gli utenti che effettuano il login con un account Microsoft.

Microsoft ha inoltre eliminano il contatore delle notifiche nel system tray. In presenza di notifiche, l’icona del campanello diventerà colorata. Dopo aver risolto un bug, l’azienda di Redmond ha ripristinato i suggerimenti per il layout migliore in base alle app/finestre aperte, quando viene posizionato il puntatore del mouse sull’icona Minimizza/Massimizza della finestra.

L’unica novità di rilievo inclusa nella build 25915 del canale Canary è la nuova app Outlook che sostituirà le app Posta e Calendario nel corso del 2024.