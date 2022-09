Il nuovo Outlook per Windows è qui: le novità

Microsoft lavora da tempo a un’esperienza tutta nuova per gli utenti Outlook su Windows. Ora, finalmente, si ha la possibilità di metterci mano. Va precisato che al momento la disponibilità è limitata agli Insider di Office. L’opportunità è comunque ghiotta per dare uno sguardo in anteprima a quelle che sono le ultime novità introdotte.

Le novità di Outlook su Windows

La prima funzionalità messa in evidenza dal comunicato riguarda la possibilità di aggiungere i propri account email personali di Outlook.com, Hotmail o Windows Live. Era assente nelle versioni beta avvistate in precedenza.

Grazie a Quick Steps, l’utente può risparmiare tempo, facendo leva su azioni automatizzate che aiutano a mantenere la casella pulita e ben organizzata. Ancora, il calendario consente ora di regolare l’ampiezza delle colonne, per una visualizzazione ottimale degli elementi.

Microsoft ha inoltre ridisegnato la barra Ribbon posizionata nella parte superiore della schermata e introdotto Tips, una sorta di assistente che fornisce suggerimenti su come sfruttare al meglio le novità via via introdotte dalla software house.

A livello di interfaccia, la nuova versione di Outlook per Windows riprende lo stile di quella Web accessibile via browser.

Le novità qui elencate vanno ad aggiungersi a quelle già disponibili nella prima release di anteprima pubblicata a maggio: il supporto a Loop per la sincronizzazione dei team, l’impiego di @ per la gestione degli allegati, promemoria intelligenti, il drag-and-drop delle email nell’elenco delle cose da fare e altro ancora.

Come scritto in apertura, al momento l’accesso alle nuove funzionalità è limitato agli utenti Office che partecipano al programma Insider (Beta Channel o Current Channel Preview). Nelle prossime settimane toccherà anche a quelli Windows. Come sempre accade in questi casi, il rollout è comunque graduale. Questo permette a Microsoft di raccogliere i feedback necessari e intervenire laddove necessario sul codice prima di una distribuzione su larga scala.