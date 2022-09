Outlook: un bug riporta gli utenti al 1930

Outlook di Microsoft è affetto da un fastidioso glitch che per certi versi ricorda quanto verificatosi con il celeberrimo Millenium Bug che tanto fece discutere a suo tempo. In sostanza, la versione del noto client di posta elettronica inclusa in Microsoft 365 non permette agli utenti di andare oltre la data del 31 dicembre 2029 utilizzando il campo data (che può essere richiamato con la combinazione di tasti Ctrl+G ) e abbreviando l’anno.

Outlook e il bug dei viaggi nel tempo

Il fatto è che provando ad andare oltre il termine ultimo di cui sopra, quindi ad esempio digitando la data 01/01/30, Outlook rimanda gli utenti all’anno 1930. Inserendo invece la data per intero non sussistono problemi e viene proposta “l’era” corretta. Non ci sono problemi neppure utilizzando la GUI e facendo clic su una voce dopo il 2030.

A segnalare il bug, che segue quello segnalato a maggio scorso, è stato l’utente LinkedIn Eitan Caspi. Riportiamo di seguito, in forma tradotta, i passaggi descritti nel relativo post che permettono di sperimentare con man propria questo “viaggio nel tempo”.