Microsoft Outlook in crash con le ricevute di Uber

Microsoft ha confermato l’esistenza di uno strano bug in Outlook. Il client di posta elettronica si blocca quando l’utente apre un’email che contiene tabelle complesse, come quelle presenti nelle ricevute di Uber. Lo stesso problema è stato riscontrato in Word. In attesa del fix è possibile sfruttare il workaround suggerito dall’azienda di Redmond.

Microsoft Outlook non risponde

Non è chiaro se Microsoft ha ricevuto le segnalazioni degli utenti, come spesso accade quando viene rilevato un bug software. La notizia importante è che il problema è stato confermato e quindi l’azienda ha avviato lo sviluppo di un fix risolutivo. Sul sito dedicato al supporto è scritto che Outlook non risponde più quando viene aperto un messaggio di posta elettronica che include tabelle complesse. Il client va in crash anche durante altre due operazioni (risposta e inoltro).

Il problema è presente nella Current Channel Version 2206 Build 15330.20196 e superiori, oltre che nelle build Beta e Current Channel Preview. Il team che si occupa dello sviluppo di Word ha già implementato un fix che verrà rilasciato presto agli utenti del canale Beta. Gli utenti nel Current Channel dovrebbero ricevere l’aggiornamento il prossimo 9 agosto.

Nel frattempo è possibile utilizzare un workaround temporaneo. Microsoft ha fornito le istruzioni per ripristinare la build precedente di Outlook:

Aprire il prompt dei comandi con diritti di amministratore

Digitare o copiare i seguenti comandi nella finestra e premere Invio per ognuno di essi

cd %programfiles%\Common Files\Microsoft Shared\ClickToRun officec2rclient.exe /update user updatetoversion=16.0.15225.20288

