Windows 11: nuove macchine virtuali gratis con Moment 3

Ci sono interessanti novità per gli sviluppatori di applicazioni su Windows 11. Nel corso delle ultime ore, infatti, Microsoft ha rilasciato un nuovo set di macchine virtuali gratuite mediante un aggiornamento di WDE alla versione 2306, basata sulla versione Enterprise del sistema operativo con numero di build 22621.1848, ovvero Moment 3.

Windows 11: macchine virtuali per sviluppatori con Moment 3

Tra le caratteristiche offerte vi sono: Visual Studio 2022 Community Edition con supporto UWP, .NET Desktop, Azure e Windows App SDK per C#.; Windows Subsystem for Linux 2 abilitato con Ubuntu installato e collegato alla barra delle applicazioni; Windows Terminal installato; Modalità Sviluppatore di Windows abilitata.

Le macchine virtuali possono essere scaricate dal sito ufficiale degli sviluppatori Microsoft e le configurazioni disponibili includono VMWare (Workstation e Player), Hyper-V di seconda generazione, VirtualBox e Parallels (non è disponibile una versione per ARM).

Per utilizzarle sarà necessario rispettare i seguenti requisiti minimi: almeno 70 GB di spazio libero su disco e 8 GB di RAM.

Tutte le macchine virtuali sono fruibili per 90 giorni senza attivazione, in quanto destinate solo a scopo di valutazione, come sottolineato da Microsoft stessa. . Lo scopo principale del progetto è per l’appunto quello di fornire agli sviluppatori tutti gli strumenti necessari per iniziare a creare app per Windows. L’Ambiente di Sviluppo Windows 11 versione 2306 sarà pertanto valido fino al 13 settembre 2023.

Da tenere presente che il colosso di Redmond sta implementando in maniera graduale le funzionalità dell’aggiornamento Moment 3, per cui le nuove caratteristiche non sono disabilitate di default nelle macchine virtuali aggiornate, ma è possibile attivarle tramite l’impostazione dedicata nelle impostazioni di Windows Update.