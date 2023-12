Windows 11: i nuovi processori Intel compatibili

Microsoft ha aggiornato la documentazione ufficiale relativa a Windows 11 per includere i nuovi processori Intel tra quelli ufficialmente compatibili con le versioni 23H2 e 22H2 del sistema operativo. Si tratta di un’operazione che il gruppo di Redmond effettua di frequente, in seguito all’annuncio di nuove CPU da parte dei produttori oppure, talvolta, con l’obiettivo di rimuovere le unità ritenute non più in grado di garantire un’esperienza all’altezza delle aspettative a livello di prestazioni o del tutto sicura.

Nuovi processori Intel e supporto a Windows 11

Riportiamo di seguito le new entry, a partire da quelle appartenenti alla famiglia Core Ultra, basata sull’architettura Meteor Lake e appena presentata in occasione dell’evento Everywhere AI. Per quanto riguarda le specifiche tecniche, ricordiamo che sono dotate di NPU (Neural Processing Unit) dedicata alle attività nell’ambito dell’intelligenza artificiale generativa. Tra i brand che hanno già svelato PC dotati di questa tecnologia ci sono Acer, ASUS, Lenovo e Samsung.

Intel Core Ultra 5 125H;

Intel Core Ultra 5 125U;

Intel Core Ultra 5 134U;

Intel Core Ultra 5 135H;

Intel Core Ultra 5 135U;

Intel Core Ultra 7 155H;

Intel Core Ultra 7 155U;

Intel Core Ultra 7 164U,

Intel Core Ultra 7 165H;

Intel Core Ultra 7 165U;

Intel Core Ultra 9 185H.

La lista accoglie anche i processori Raptor Lake della quattordicesima generazione, molti dei quali destinati ai computer desktop e alcuni ai notebook.

Intel Core i9-14900;

Intel Core i9-14900F;

Intel Core i9-14900HX;

Intel Core i9-14900K;

Intel Core i9-14900KF;

Intel Core i9-14900T;

Intel Core i7-14650HX;

Intel Core i7-14700;

Intel Core i7-14700F;

Intel Core i7-14700HX;

Intel Core i7-14700K;

Intel Core i7-14700KF;

Intel Core i7-14700T.

L’elenco completo delle CPU per le quali Microsoft garantisce la compatibilità con Windows 11 è consultabile sulle pagine del sito ufficiale. È il documento preso come riferimento per questo articolo. Sul fronte della concorrenza, al momento, non si registrano cambiamenti per quanto riguarda le unità AMD.