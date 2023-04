Windows 11, Microsoft svela prima feature IA in arrivo

Recentemente abbiamo seguito lo sviluppo di funzionalità inedite per Windows 11 con la nuova build 23435 disponibile per coloro che sono iscritti al canale Dev dell’Insider Program. Accedendo a queste anteprima si possono individuare anche novità inaspettate, che magari non dovrebbero essere disponibili; le sviste, del resto, capitano anche a Microsoft. Grazie agli attenti occhi di Windows Latest, dunque, andiamo alla scoperta di una delle prime feature IA in arrivo su Windows 11.

L’IA arriva su Windows 11

All’interno di una delle build anteprima più recenti, difatti, si trova un accenno a “Smart Snap”, ovvero un aggiornamento allo snap layout già visto su Windows 11 sin dal suo lancio. Per essere ancora più chiari, si tratta di una modifica avanzata alla suddivisione delle applicazioni in più finestre su singolo schermo, modificando il loro schema di visualizzazione e le dimensioni.

Grazie a questa soluzione, il sistema operativo del colosso di Redmond ricorderà i layout per determinati gruppi di applicazioni, cosicché l’utente possa ripristinarli con un singolo clic del mouse.

Nello screenshot soprastante si vede, difatti, la disponibilità di altre tre opzioni oltre alle sei già esistenti: esse mostrano i layout più utilizzati e la posizione di determinate finestre, ricordando tali impostazioni sulla base delle preferenze dell’utente.

La capacità di ricordare i layout risulterà particolarmente gradita a tutti coloro che spesso lavorano in multitasking con lo stesso set di applicazioni e, magari, hanno trovato lo schema perfetto per aumentare la produttività. Basta la semplice configurazione al momento della chiusura delle app o del riavvio del computer per riportarle al medesimo stato alla sessione di lavoro successiva.

Trattandosi di una funzionalità ancora accessibile soltanto tramite Developer Preview, con ogni probabilità il lancio avverrà tra qualche mese, se non al momento della distribuzione del prossimo major update di sistema.