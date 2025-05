Windows 11: risolto il bug che impediva il dual boot con Linux

Microsoft ha finalmente provveduto a rilasciare una correzione definitiva per la problematica che da quasi un anno, precisamente da agosto 2024, impediva il corretto utilizzo delle configurazioni dual-bot con Windows 11 e una distro Linux, non consentendo l’avvio dei sistemi operativi Linux. La soluzione è arrivata con l’aggiornamento KB5058405, distribuito durante il Patch Tuesday di maggio 2025.

Windows 11: le configurazioni dual-bot con distro Linux tornano a funzionare

Andando maggiormente in dettaglio, il bug è stato introdotto con l’aggiornamento di sicurezza KB5041585 di agosto dello scorso anno e ha interessato numerose distribuzioni GNU/Linux tra cui Ubuntu, Debian, Linux Mint, Zorin OS e Puppy Linux.

L’origine della problematica è stata identificata nel componente SBAT (Secure Boot Advanced Targeting), uno strumento progettato per impedire l’avvio di bootloader UEFI vulnerabili attraverso il database DBX di Secure Boot, pensato per migliorare la sicurezza dei sistemi di casa Microsoft, ma l’implementazione ha creato problemi per le configurazioni dual-bot.

Nei giorni successivi al rilascio dell’aggiornamento incriminato, Microsoft aveva fornito un workaround abbastanza tecnico, che prevedeva modifiche alle policy di sicurezza e al Registro di sistema. Un’operazione non propriamente alla portata di chiunque e che comuqnue non risolveva completamente la questione su tutte le configurazioni. Molti utenti hanno pertanto dovuto avere a che fare con una convivenza problematica tra i due sistemi operativi.

Come spiegato nella documentazione ufficiale di Microsoft, l’aggiornamento SBAT non avrebbe dovuto essere applicato ai dispositivi con dual-boot, ma su alcuni dispositivi il rilevamento non ha identificato correttamente alcuni metodi personalizzati, applicando il valore SBAT quando non avrebbe dovuto farlo.