Windows 11 23H2: disponibile l'aggiornamento KB5058405

Microsoft ha rilasciato ieri gli aggiornamenti cumulativi per Windows 11. Il numero maggiore di novità è disponibile per Windows 11 24H2, in particolare per i Copilot+ PC. Chi possiede un computer che non supporta la versione 24H2 può scaricare l’update KB5058405 per Windows 11 23H2/22H2. Troverà tutte le funzionalità introdotte a fine aprile e alcuni bug fix.

L’aggiornamento KB5058405 è obbligatorio. Ciò significa che verrà scaricato e installato automaticamente quando l’utente verifica la disponibilità in Windows Update. In alternativa può essere scaricato dal Microsoft Update Catalog per l’installazione manuale. Al termine della procedura, le nuove build saranno 22631.5335 (Windows 11 23H2) e 22621.5335 (Windows 11 22H2).

Microsoft spiega che sono incluse tutte le novità dell’update opzionale KB5055629 del 22 aprile, ovvero:

Esplora file : accesso ai contenuti su Windows 365 dalla sezione Home e migliori prestazioni nell’estrazione dei file compressi.

: accesso ai contenuti su Windows 365 dalla sezione Home e migliori prestazioni nell’estrazione dei file compressi. Assistente vocale : riepilogo vocale per accedere rapidamente ai contenuti vocali, seguire la trascrizione in tempo reale e copiare ciò che ha detto l’assistente.

: riepilogo vocale per accedere rapidamente ai contenuti vocali, seguire la trascrizione in tempo reale e copiare ciò che ha detto l’assistente. Collegamento al telefono : accesso diretto alle funzionalità tra dispositivi dal menu Start. È possibile ad esempio effettuare telefonate, inviare SMS, accedere alle foto e condividere contenuti tra dispositivo mobile e PC.

: accesso diretto alle funzionalità tra dispositivi dal menu Start. È possibile ad esempio effettuare telefonate, inviare SMS, accedere alle foto e condividere contenuti tra dispositivo mobile e PC. Widget : gli sviluppatori possono usare il contenuto esistente per creare widget interattivi. Gli utenti europei possono aggiungere, rimuovere e spostare i widget sulla schermata di blocco.

: gli sviluppatori possono usare il contenuto esistente per creare widget interattivi. Gli utenti europei possono aggiungere, rimuovere e spostare i widget sulla schermata di blocco. Windows Share: è possibile apportare modifiche (ad esempio ritaglio, rotazione e aggiunta di filtri) alle immagini condivise direttamente nella schermata di condivisione.

Sono stati inoltre applicati miglioramenti a SBAT (Secure Boot Advanced Targeting) per il rilevamento dei sistemi Linux. L’azienda di Redmond ha infine risolto il bug che impediva l’installazione di Windows 11 24H2 tramite WSUS (Windows Server Update Services).