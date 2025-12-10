Windows 11: lo script che elimina le funzioni AI

Microsoft aveva annuncia che Windows sarebbe diventato un sistema operativo agentico, dove l’intelligenza artificiale avrebbe pervaso ogni angolo del sistema operativo. Ma non ha fatto i conti con gli utenti, che di funzioni AI non ne vogliono proprio sapere. E ora qualcuno ha deciso di prendere in mano la situazione con metodi che Microsoft non aveva previsto.

La reazione degli sviluppatori indipendenti è stata immediata, se l’azienda vuole infilare l’AI dappertutto, qualcun altro troverà il modo di eliminarla. E così sono nati gli script per ripulire Windows 11 dalle funzioni di intelligenza artificiale.

Script elimina ogni traccia di AI da Windows 11

Tra i vari tentativi di bonifica anti-AI, uno script si è fatto notare per le sue pretese ambiziose: RemoveWindowsAI, opera dello sviluppatore zoicware su GitHub. Non si accontenta di disabilitare le funzioni più evidenti, no. Promette di eliminare tutte le tracce di intelligenza artificiale dal sistema, anche quelle che Microsoft ha nascosto.

Lo script sostiene di rimuovere Copilot da ogni dove (Windows ed Edge inclusi), Recall, l’AI dentro Paint, e perfino quella nella ricerca delle impostazioni. Dovrebbe anche impedire che questi componenti vengano reinstallati, facendo credere al sistema che versioni più recenti siano già presenti. Una bugia piuttosto sofisticata.

Ma sembra troppo bello per essere vero, e infatti… Zoicware stesso ammette che alcune funzioni AI, specialmente sui PC Copilot+, non possono essere disattivate con un semplice script. Ha integrato un metodo alternativo, certo, ma riconosce candidamente di non averlo mai testato su un dispositivo Copilot+ reale.

Microsoft, dal canto suo, ha fatto una timida concessione. Nell’ultima build Insider sarà possibile disattivare le azioni AI dal menu contestuale di Esplora file. Una goccia nel deserto rispetto alla valanga di funzioni di intelligenza artificiale che continuano ad arrivare.

Gli utenti sono stufi dell’AI

Il punto, al di à dello script, è un altro. Gli utenti lamentano che Microsoft stia puntando tutto sull’intelligenza artificiale, mentre ci sono funzionalità basilari che Windows 11 ancora non ha o andrebbero sistemate. La strategia di Redmond è oramai chiara a tutti ed è ineluttabile: il futuro sarà nel segno dall’AI, e non ci sono santi. Ma quando il futuro non convince, qualcuno inizia a rimpiangere il passato. E questo è risultato.