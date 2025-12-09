Windows 11, le azioni AI diventano opzionali nei menu contestuali

Microsoft ha aggiunto le azioni AI ai menu contestuali di Windows 11 a maggio. Sei mesi dopo ha ceduto alle proteste e reso tutto opzionale. Quando si aggiungono funzionalità invasive e la gente protesta, eliminarle o renderle opzionali è sempre meglio che insistere.

Nella build 26220.7344, l’ultima rilasciata agli Insider, Microsoft ha finalmente permesso agli utenti di eliminare completamente le azioni AI dai menu contestuali. Non solo disabilitarle, ma farle sparire del tutto. Come se non fossero mai esistite.

Windows 11: Microsoft fa marcia indietro sulle azioni AI invasive

Il problema delle versioni precedenti era surreale. Si poteva andare su Impostazioni > App > Azioni e deselezionare tutte le opzioni associate a Paint, Foto e Teams. Il menu delle azioni AI rimaneva visibile nel menu contestuale, completamente vuoto, occupando spazio prezioso in un menu già affollato.

Un’opzione disabilitata che continuava a esistere come un fantasma digitale. Ora finalmente, come notato da un utente su Reddit, nelle note di rilascio Microsoft scrive: Se non ci sono azioni AI disponibili o abilitate, questa sezione non verrà più visualizzata nel menu contestuale . Miracolosamente, l’opzione scompare quando non serve.

Cosa facevano le azioni AI

Quando si interagisce con un’immagine, le azioni AI offrono scorciatoie per la ricerca visiva con Bing, sfocare lo sfondo con Foto, cancellare oggetti con Foto, rimuovere lo sfondo con Paint. Azioni che possono essere utili per qualcuno, ma che hanno un problema fondamentale: non servono.

Il menu Azioni AI è fondamentalmente una lista di collegamenti a diverse applicazioni. È possibile già replicarne la funzione usando “Apri con” e selezionando il programma desiderato. Perché esistono in un menu AI dedicato quando sono già disponibili nel menu contestuale standard è un mistero che solo Microsoft può spiegare.

Microsoft ha chiaramente esagerato con le opzioni che offre agli utenti. Un menu contestuale dovrebbe essere contestuale, appunto, mostrare quello che serve nel contesto specifico. Non trasformarsi in un catalogo enciclopedico di ogni possibile azione che si potrebbe voler fare con un file…

Altri miglioramenti per ridurre il caos

Microsoft sta apportando anche altri miglioramenti al menu contestuale. Un sottomenu di gestione dei file consolida opzioni come “Comprimi in…” e “Copia come percorso”. Tutte le opzioni relative a OneDrive vengono raggruppate in un’unica voce OneDrive. Piccoli passi verso un menu meno caotico. L’idea è organizzare meglio invece di buttare tutto in una lista infinita sperando che gli utenti trovino quello che cercano per tentativi ed errori.

La build è attualmente disponibile solo per gli Insider. Quando arriverà alla versione stabile, milioni di utenti potranno finalmente liberarsi di quel menu AI che occupava spazio senza motivo. E i menu contestuali di Windows 11 diventeranno, forse, un po’ meno affollati.